Stiri pe aceeasi tema

- Nadir are cu ce se mandri! Cantarețul se bucura de o familie superba, iar soția și cei doi copii sunt cei care ii aduc zambetul pe buze. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini.

- Avem imagini rare cu Roxana Rusescu! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” soției celebrului jucator de fotbal și au surprins-o pe aceasta in ipostaze de senzație. Iata cine este alaturi de soția lui Raul Rusescu atunci cand acesta nu este in preajma,…

- Primele imagini cu Remus Truica dupa ce a ieșit din inchisoare! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, sunt mereu la curent cu exclusivitațile momentului, iar acum va prezentam imagini cu omul de afaceri. Iata unde a fost surprins!

- Doru Munteanu Angelo, un tanar american de origine romana, a fost adoptat de o familie din SUA din frageda copilarie. In prezent, Doru este om de afaceri prosper in America, unde are o companie de consultanța

- Diana Videanu a avut prima apariție dupa ce a devenit mama pentru a doua oara. Avem imagini exclusive cu fiica fostului primar al Bucureștiului și familia ei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins pe aceștia in ipostaze rare.…

- Omul de afaceri George Becali, patronul FCSB, a facut senzație in postura de cantor in Catedrala Patriarhala. Latifundiarul din Pipera a declarat ca intenționeaza sa se retraga din lumea fotbalului și sa-și consacre viața credinței.In fața credincioșilor adunați in Catedrala Patriarhala din Capitala,…

- Lucian Viziru este un soț model, iar actorul a decis sa petreaca timp prețios cu frumoasa lui soție. Paparazzii SpyNews.ro., site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins impreuna la un restaurant din Capitala. Iata dovada!