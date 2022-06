Totul despre Ziua Internațională a Copilului. Țările care nu o sărbătoresc pe 1 iunie Ziua Internaționala a Copilului a fost menționata prima data la Geneva la Conferința Mondiala pentru Protejarea și Bunastarea Copiilor in august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țari, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. In anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF) a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare Stat sa dispuna de o zi la așa-numita „Ziua copilului” (engleza Universal Children’s Day). Aproximativ 30 de state au preluat 1 iunie de la China și SUA. Statele din fostul bloc comunist au adoptat ziua de 1… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

