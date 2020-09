Totul despre Psoriazisul oral: simptome și modalitați de tratament, explicate de medicul Adrian Mina Psoriazisul se manifesta in general prin pete roșiatice aparute la nivelul pielii, in locuri precum maini, coate, genunchi ori scalp. Exista insa și cazuri in care manifestarile acestei afecțiuni apar in interiorul cavitații orale. „Medicii intampina dificultați in a diagnostica psoriazisul oral, deoarece simptomele sunt adesea ușoare și apar și dispar repede. In general, experții cred ca, deși semnele pot aparea in diferite zone ale cavitații orale, acestea sunt cele mai frecvente in interiorul…