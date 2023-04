Echipa engleza Tottenham Hotspur a inchaiet la egalitate joi, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia Manchester United, intr-un meci contand pentru etapa a 33-a din Premier League. Manchester United a condus cu 2-0 la pauza, informeaza news.ro.

Manchester United a dominat prima parte a meciului, in care a si marcat de doua ori. Jadon Sancho a deschis scorul inca din minutul 7, iar Marcus Rashford l-a majorat in minutul 44. Tottenham a revenit in meci in repriza secunda, pe care dominat-o in totalitate. Pedro Porro a redus din diferenta in minutul 56, pentru ca in minutul 79 Kane sa recupereze…