Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Tottenham și Rennes, din ultima etapa a Grupei G a Conference League, a fost amanat ca urmare a cazurilor de coronavirus de la clubul gazda. Partida fi trebuit sa se desfașoare joi seara, 9 decembrie, ora 22:00, insa Spurs a anunțat amanarea partidei dupa ce 8 jucatori și 5 persoane din…

- CFR Cluj o intalnește astazi pe Jablonec, de la ora 19:45, in ultimul meci al Grupei D din Conference League. „Feroviarii” sunt deja eliminați, insa cehii au nevoie de victorie pentru a se califica mai departe. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro X. Cu o etapa…

- FCSB se pregatește de startul returului și va juca azi, pe teren propriu, cu FC Botoșani. FCSB - Botoșani se joaca azi, de la ora 20:30. Partida e LiveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport+ Inaintea meciului, Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat cele mai noi detalii…

- Sambata, de la ora 15.30, se va disputa partida dintre HC Zalau și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a cincea a Ligii Florilor MOL. Partida vine dupa pauza dedicata echipelor naționale și va fi una extrem de disputata, suntem convinși, mai ales ca echipa pregatita de Gheorghe Tadici a avut…

- Federația Romana de Fotbal și televiziunile deținatoare de drepturi TV au stabilit programul exact al meciurilor din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei. Partida dintre FC Buzau și Dunarea Calarași va avea loc joi, 28 octombrie, de la ora 15.00 și va fi transmisa in direct pe Digi Sport 1, Telekom…

- Marile cluburi de fotbal ale Europei își respecta blazonul și și-au construit formații de fete la fel de performante, daca nu chiar mai valoroase decât cele de baieți. Este cazul Barcelonei. Aflata în cadere libera la masculin, gruparea catalana exceleaza la feminin. Trupa…

- Dinamo Kiev, formația antrenata de Mircea Lucescu, și Șahtior Donetsk se intalnesc de la aceasta ora, in Supercupa Ucrainei. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Șahtior Donetsk - Dinamo Kiev 0-0 Știre in curs de actualizare!

- Alexandru Mitrița a înscris un gol pentru PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, în victoria obținuta pe terenul formației Lincoln Red Imps, 2-0, în Grupa F a Conference League.Mitrita a înscris un gol în minutul 56. Românul a jucat pâna în…