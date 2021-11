Toți românii care merg la bancomat trebuie să știe asta! Ce se întâmplă dacă îți uiți banii în bancomat și cum îi recuperezi Daca ajungi la un bancomat pentru a scoate bani și ajungi sa ii uiți in bancomat, nu trebuie sa te ingrijorezi. Problema poate fi rezolvata foarte simplu. Ce se intampla daca iți uiți banii in bancomat și cum ii recuperezi? Sunt o mulțime de motive pentru care ajungi sa uiți banii in bancomat, insa nu trebuie te ingrjorezi. Pe langa situația in care bancomatul retrage cardul sau banii din motive de securitate, este bine de știut ca exista și posibilitatea ca bancomatul sa funcționeze defectuos sau sa existe o scurta pana de curent, astfel ca banii pot sa nu mai ajunga la client, deși tranzacția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc la o banca din Timișoara, unde un barbat a incercat sa depuna pe card suma de 6 mii de euro. Tranzacția a fost respinsa de bancomat, iar banii au ramas in fanta aparatului. In imaginile filmate de camerele de supraveghere se observa cum un individ cu fața acoperita ia banii. Dupa…

- Un milionar chinez s-a enervat și și-a retras de la banca economiile, cerandu-le funcționarilor agenției din Shanghai sa-i numere manual banii, dupa ce a avut un conflict cu agenții de securitate. Barbatul, cunoscut doar cu numele „Sunwear”, un influencer chinez, a scris pe rețeaua sociala Weibo ca…

- Vești importante pentru toți romanii care au card la aceasta banca. Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca exista o campanie de propagare a atacurilor de tip phishing prin care romanii risca sa ramana fara bani pe card. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția!…

- Care sunt cele mai ciudate locuri din casa unde romanii iși ascund banii. Se mai țin banii oare la saltea sau oamenii au devenit mai ”inventivi” de atat? Sau poate s-au decis sa iși țina, in sfarșit, banii la banca sau in seifuri… Locuri ciudate din casa unde ascund romanii banii. Te gandeai la ele?…

- Acesta este mesajul polițiștilor in vederea prevenirii inșelaciunulor prin metoda „Site-uri de comerț online”, in condițiile in care acest gen de fapte a luat amploare, creand din ce in ce mai multe victime. Trebuie sa știti ca in cazul infracțiunilor de inșelaciune prin aceasta metoda, infractorii…

- Muzeul Național al Banatului continua calatoria virtuala prin palatele din Timișoara. Puteți descoperi povestea palatului Miksa Steiner, aflat la nr. 1, pe strada Gheorghe Lazar, la rascrucea dintre Piața Unirii și strada Vasile Alecsandri. Un palat ce poarta amprenta stilului secession și care a beneficiat…

- Au fost zile in șir de presiuni pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare ca sa dea demisia dar nu a cedat. In cele din urma, Cițu a cerut revocarea sa. Așa s-a ajuns ca premierul sa preia fraiele ministerului. Apoi a reușit sa iși impuna prietenul la conducerea instituției cheie pentru banii romanilor.De…

- Au fost zile in șir de presiuni pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare ca sa dea demisia dar nu a cedat. In cele din urma, Cițu a cerut revocarea sa. Așa s-a ajuns ca premierul sa preia fraiele ministerului. Apoi a reușit sa iși impuna prietenul la conducerea instituției cheie pentru banii romanilor.De…