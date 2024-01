Stiri pe aceeasi tema

- Abdul Malik al-Houthi este liderul rebelilor houthi din Yemen, o grupare susținuta de Iran care de luni de zile lanseaza drone și rachete asupra navelor comerciale occidentale in Marea Roșie, atacuri care au determinat Statele Unite și Marea Britanie sa riposteze. Al-Houthi are o reputație de comandant…

- Statele Unite si Marea Britanie au lansat atacuri aeriene asupra unor tinte din capitala Yemenului, Sana’a, a anuntat sambata televiziunea miscarii houthi, Al-Masirah. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

- Italia a refuzat sa participe la loviturile lansate in cursul noptii de joi spre vineri de catre Statele Unite si Marea Britanie impotriva rebelilor houthi din Yemen, a declarat vineri o sursa guvernamentala, explicand ca Roma a preferat sa urmeze o politica de „linistire” in Marea Rosie, relateaza…

- Rusia a anuntat ca a cerut vineri o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta despre loviturile militare ale Statelor Unite si Marii Britanii asupra Yemenului, informeaza Reuters. „Rusia a solicitat o reuniune urgenta a Consiliului de Securitate al ONU la 12 ianuarie…

- Forțele navale americane și britanice au doborat marți 21 de drone și rachete trase de Houthis din Yemen catre caile maritime internaționale din sudul Marii Roșii, au anunțat Statele Unite, potrivit Reuters. Forțele navale americane și britanice au doborat 21 de drone și rachete trase de Houthis din…

- Marea Britanie ia in calcul atacuri aeriene asupra rebelilor houthi dupa ce SUA au informat ca marina sa a scufundat trei barci care au vizat o nava cargou in Marea Rosie, informeaza PA Media/dpa, citat de Agerpres.Secretarul britanic al Apararii, Grant Shapps, a declarat duminica ca guvernul nu…

- Armata israeliana isi multiplica miercuri atacurile in Fasia Gaza, in cadrul operatiunii impotriva Hamas care, anunta ea, ar putea sa mai dureze ”multe luni”, in pofida unor puternice ingrijorari umanitare, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un nou semn al unei regionalizari tot mai puternice a…

- Statele membre UE au convenit sa contribuie la operatiunea „Gardianul Prosperitatii”, condusa de Statele Unite cu obiectivul de a proteja transportul maritim comercial din Marea Rosie de atacurile comise de rebelii houthi din Yemen, care sunt sustinuti de Iran.