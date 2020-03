Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Wizz Air anuleaza, incepand de miercuri, mai multe zboruri din Germania si Spania catre Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara in actualul context de infectari cu coronavirus, informeaza compania. Este vorba despre zborurile din Memmingen / Munchen West, Dortmund, Basel-Mulhouse-Freiburg,…

- A fost eliberata din functia de sef al Directiei de Sanatate Publica Timis Cornelia Malac.Aceasta dupa ce la Timisoara a fost trimis corpul de control al Ministerului Sanatatii, in urma imaginilor aparute in spatiul public ce o infatisau intr-o conferinta de presa organizata in urma cu cateva zile si…

- Un numar de 12 cetateni romani care se intorceau din Italia, marti, cu trei autoturisme, vor fi preluati in aceasta seara de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis si vor fi plasate intr-un loc de carantina, dupa ce au incercat sa ascunda politistilor de frontiera din vama Cenad…

- Premierul interimar Ludovic Orban a ținut, marți, o ședința de Guvern, la Palatul Victoria, in care a vorbit de mapsurile luate in criza coronavirusului."Odata cu suspendarea formelor de transport organizat, va trebui sa fim atenți la mașinile mici, sub 9 locuri. Va trebui sa mobilizați Poliția…

- "O pasagera de 35 ani care a venit din Trentino, la evaluarea din Aeroportul Timisoara a prezentat tuse si tulburari respiratorii. Avionul si spatiul in care s a efectuat triajul au fost dezinfectate", transmit reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Timis. Femeia a fost pusa intr-un spatiu izolat…

- Pasagerii unei curse aeriene care va ateriza, duminica seara, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, ce are ca punct de plecare Bergamo, loc unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor fi evaluați medical de personalul sanitar, scrie Mediafax.Directorul de operațiuni a Aeroportului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota, in cooperare cu lucratori ai I.T.P.F. Timisoara, au descoperit, ascunși in interiorul unui automarfar incarcat cu piese auto, douazeci si unu de cetateni straini, proveniti din Siria, Irak si Egipt, care…

- Pasagerii din trenul Timișoara – Baia Mare au fost terorizați de catre trei migranți. Aceștia au fost urcați in tren de catre Poliția de Frontiera, in localitatea Valea lui Mihai, spre un centru de azil din județul Maramureș.