- Angajații nevaccinați care lucreaza in secțiile COVID-19 ale Spitalului din Dej au fost mutați, de joi, in alte secții, potrivit unei decizii luate de conducerea unitații medicale. Managerul Spitalului din Dej, Mihai Pandrea, spune ca masura vizeaza cateva persoane din secția COVID, de la ATI Covid…

- Toti angajatii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, care nu sunt vaccinati, adica in jur de 1.400 de persoane, vor fi testati pentru infectia cu SARS-CoV-2 la fiecare trei zile, a decis conducerea unitatii medicale. Masura va fi aplicata incepand de luni „pentru a preveni si reduce riscul…

- Germania nu va mai aloca indemnizații persoanelor nevaccinate care nu pot merge la munca din cauza carantinei. Masura, care va intra in vigoare la inceputul lunii noiembrie, a fost luata cu scopul de a incuraja imunizarea in randul germanilor.

- Noi restricții și reguli privind testarea intra in vigoare incepand de astazi, in Grecia, pentru persoanele care nu au fost vaccinate anti-COVID-19. Masurile includ necesitatea testarii saptamanale sau de doua ori pe saptamana pentru angajații din sistemul public și privat care nu au fost imunizați…

- Incepand cu 1 octombrie, salariații Primariei Ramnicu Valcea vor avea acces in sediile administrative in care iși desfașoara activitatea, doar daca sunt vaccinați impotriva COVID. Astfel, aceștia trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: sa fie vaccinati impotriva virusului SARS-CoV-2 si sa treaca…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat luni ca, din discutiile avute cu reprezentantii Ministerului Muncii si ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta, in procesul de testare obligatorie pe bani proprii sau din fondul de sporuri ar putea fi inclusi angajatii centrelor rezidentiale, ai sistemului…

- Accesul la mall, in weekend, ar putea fi permis doar romanilor vaccinați, a anunțat vineri vicepremierul Dan Barna. Masura este luata in calcul de Guvern pentru a stimula imunizarea populației. „Am discutat chiar in ședința de coaliție acest subiect. Sunt doua tipuri de masuri: de incurajare a vaccinarii,…

- Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara – de azi, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați de Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca nu sunt vaccinați și…