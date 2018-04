Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului de Combatere a Delictelor Vrancea, impreuna cu specialisti de la Garda Forestiera, au efectuat in zilele de 4 si 5 aprilie verificari pe linia respectarii normelor silvice la o societate si la punctele de lucru ale acesteia din comuna Nereju. In urma verificarilor efectuate,…

- In ultimii ani, in spatiul public au aparut numeroase dezbateri referitoare la abuzuri ale administratorilor, falsuri in acte, delapidari, fraude, multe dintre acestea ajungand in faza urmaririlor penale sau a condamnarilor, cu grave consecinte asupra populatiei care este nevoita, din banii proprii,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis la Legea pentru modificarea Legii 161/2003, constatand ca sunt neconstitutionale modificarile prin care parlamentarii, ministrii, edilii, prefectii si sefii consiliilor judetene pot avea

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de azi, la propunerea MDRAP, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform noului act normativ, in perioada 2018-2019 unitatile administrativ-teritoriale…

- Dupa ce le-a saracit bugetele prin scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, Guvernul le permite primariilor sa imprumute bani de la stat ca sa aiba cu ce sa isi finanteze investitiile, potrivit unei Ordonante de Urgenta adoptata de Cabinetul Dancila in sedinta de joi. Ordonanta de Urgenta…

- Curtea Constitutionala ii ajuta pe parlamentarii acuzati de conflict de interese pana-n 2013. CCR a declarat constitutionala legea care prevede exonerarea acestor alesi de orice vina, potrivit digi24.ro Judecatorii constituționali au respins astfel o sezisare a liberalilor. Curtea a stabilit ca nu exista…

- Inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Hunedoara au efectuat un control la operatorii economici cu profilul turism din stațiunea Straja. In urma verificarilor au fost identificate 6 pensiuni care funcționau fara autorizație de securitate la incendiu. Administratorii locațiilor au fost sancționați…

- Parlamentarii PSD Cluj in 2017: Initiative multe, realizari putine ZIUA de CLUJ a facut bilantul activitatii parlamentarilor clujeni in anul care s-a incheiat nu demult. Astazi ne vom referi la parlamentarii clujeni ai partidului de guvernamant, PSD. Liderul interimar al PSD Cluj, deputatul Horia…