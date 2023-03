Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Georgia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatari marți in centrul capitalei Tbilisi, dupa ce parlamentul a anunțat ca sprijina un proiect de lege privind „agenți straini”, despre care criticii spun ca reprezinta o trecere la autoritarism in statul din Caucazul de Sud, transmite…

- Transportatorii din mai multe localitați din țara, care urmeaza sa ajunga la mitingul pașnic din centrul Capitalei, ar fi stopați și somați sa nu aduca, cel puțin despre acest lucru anunța organizatorii, relateaza Realitatea.md. Poliția spune insa ca, nu ingradește sub nici o forma libera deplasare…

- Andreia Bodea, directorul Colegiului National IL Caragiale Bucuresti, spune ca, deși cladirea in care invața mii de elevi are risc seismic trei, aceasta nu a mai fost expertizata de 30 de ani. Ea a mentionat ca in 1895 a fost construit parterul cladirii, ulterior adaugandu-se trei etaje. Andreia Bodea…

- Romanii care stau la bloc, fie proprietari de apartamente, fie chiriasi, trebuie sa respecte anumite reguli daca imobilul este dotat cu lift. In caz contrar, administratorul poate chema și poliția, iar amenzile sunt imense. Ce nu ai voie sa cari cu liftul daca stai la bloc. Una dintre cele mai mari…

- Poliția din capitala Braziliei, Brasilia, a declarat marți (27 decembrie), ca a gasit un rucsac in apropierea locuinței președintelui ales Luiz Inacio Lula da Silva. Inițial, s-a crezut ca exista o amenințare cu bomba, dar erau doar obiecte personale. Poliția militara, pompierii și agenții de securitate…

- Un accident rutier s-a produs, astazi, 27 decembrie, pe o strada din capitala. La fața locului s-a deplasat o ambulanța, o echipa de pompieri și poliția. „S-a infipt in copac”, a comentat un martor, care și a publicat imagini video pe rețele.

- Un automobil de model KIA s-a rasturnat, in urma unui impact cu un automobil de model Dacia. Conform informațiilor, accidentul s-a produs in jurul orei 07:31, pe strada Albișoara intersecție cu strada Ismail din Capitala, scrie Realitatea.md . Poliția spune ca la volanul KIA se afla un șofer an varsta…

- Atentie! Un nou scenariu de inselatorie. Este avertismentul IGP, care indeamna cetațenii sa fie precauți.Cetațenii sunt atenționați despre o campanie de estorcare de bani și inșelaciune a populației prin email-uri, prin care se incearca obținerea resurselor financiare prin