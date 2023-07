Stiri pe aceeasi tema

- Obisnuiti cu vacantele all inclusive din Bulgaria, Turcia sau Grecia, tot mai multi romani cauta astfel de servicii si pe litoralul romanesc, iar hotelierii spun ca ofertele pe care le au sunt peste cele din strainatate. Vacantele all inclusive se afla in topul preferintelor romanilor, iar in acest…

- In fiecare an, majoritatatea dintre noi ne pregatim vacanțele din timp, de prin februarie-martie. Stam pe internet și urmarim și ofertele last minute, sau cele estivale, fie pe litoralul romanesc, in Bulgaria, Grecia, Turcia, etc. Dar, conform touroperatorilor, in ultima vreme au aparut alte preferințe…

- A venit vara și e sezonul vacanțelor. Insa nu pe litoralul romanesc. Tot mai mulți romani au inceput sa aleaga vacanțele in strainatate in detrimentul celor din țara. Printre destinațiile favorite sunt Turcia și Grecia. Soarele, marea și nisipul fin au reușit sa convinga in fiecare an romanii sa aleaga…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion, transmite Agerpres.

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tour operator. Litoralul romanesc, alaturi de Bulgaria, Grecia și Turcia se pregatesc pentru un sezon estival de succes,…

- Vacanțele la mare s-au scumpit considerabil in acest an, tarifele ajungand sa aiba valori foarte mari pentru un sejur, in funcție de destinație și de perioada aleasa, potrivit unui tur-operator.

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion.Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…

- Italia, Spania si Grecia sunt cele mai populare destinatii de vacanta pentru care romanii vor opta in aceasta vara, insa pe lista se mai afla Turcia, Franta sau Portugalia, arata o analiza publicata, marti, de o platforma online de rezervari bilete de avion. Conform datelor eSky, pentru 2023, Italia…