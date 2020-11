Tot mai multe trenuri sunt anulate în Europa din cauza restricțiilor de circulației și a numărului mic de pasageri În tot mai multe țari din Europa sunt anulate trenuri interne și internaționale, dupa ce câteva țari au impus lockdown-uri și numarul de pasageri a scazut în unele zone și cu peste 70%. Din martie pâna în iunie au fost anulate multe trenuri și apoi lucrurile și-au revenit câteva luni, dar acum serviciile sunt din nou restrânse din cauza pandemiei.



În Franța, 7 din 10 TGV-uri nu vor mai circula pâna la început de decembrie, iar gradul de ocupare a trenurilor a scazut de la 60% la început de octombrie, la 15% în prezent,…

Sursa articol: hotnews.ro

