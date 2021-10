Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura este foarte scazuta in salile de clasa, astfel ca deja patru școli au anunțat Inspectoratul Școlar Județean Timiș ca vor muta cursurile in on-line. Este vorba despre Liceul Grigore Moisil, Colegiul Ana Aslan și școlile generale nr. 16 și nr. 19 din Timișoara. „Temperatura medie in salile…

- Aproape 2.000 de elevi de la Liceul „Grigore Moisil” din Timișoara vor ține orele online in urmatoarele doua saptamani. Decizia a fost luata de conducerea școlii, din cauza frigului din clase. Sunt 16 grade, in medie, in salile de curs, iar Colterm inca n-a pornit caldura in zona. E și un șantier pentru…

- Scoala gimnaziala Mircestii Noi din comuna Vanatori (judetul Vrancea) a fost inchisa din cauza cazurilor de COVID-19, fiind prima unitate de invatamant din judet care trece la invatare exclusiv online, in al patrulea val al pandemiei, potrivit news.ro. Comitetul Judetean pentru Situatii de…

- Pana astazi, 23 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.172.981 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 378 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.090.380 de pacienți au fost declarați…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate noua cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.214 teste efectuate (din care 431 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (6), Biled, Buziaș și Dumbravița. Coeficientul infectarilor…