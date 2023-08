Daca in anul școlar 2022-2023, 19 școli din județ au intrat in programul pilot al Ministerului Educației, care prevede utilizarea exclusiva a catalogului digital, in anul școlar 2023-2024, numarul celor care au optat pentru aceasta varianta a crescut la 38. 15 dintre școlile care vor folosi catalogul digital in locul celui clasic, pe hartie, sunt din Bistrița, printre acestea numarandu-se Colegiul Național „Liviu Rebreanu”, Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Liceul Tehnologic de Servicii, Liceul Teoretic Sanitar, Școala Gimnaziala nr. 1 sau Școala Gimnaziala nr. 4. In mediul rural, catalogul…