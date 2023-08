Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni pentru a opera avioane de lupta F-16, pregatire care va incepe in luna septembrie, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP.

- Ministrul Apararii a dat primele detalii despre centrul pentru pregatirea piloților de F-16 de la Fetești, romani și ucraineni. Centrul pentru pregatirea piloților pe avioane F-16 de la Fetești, Baza Aeriana 86 Borcea, va fi operațional la inceputul anului viitor, a anunțat Angel Tilvar. Ministrul Apararii…

- O coalitie formata din 11 state va incepe in luna august, in Danemarca, pregatirea pilotilor ucraineni pentru a pilota avioane de lupta F-16, iar in Romania va fi infiintat un centru de pregatire, au declarat marti, in marja summitului NATO din Lituania, oficiali citati de Reuters.

- Membrii CSAT au decis in ședința de pe 6 iulie crearea in Romania a unei facilitați de instruire a piloților pentru operarea avioanelor F-16. Inițial vor putea fi antrenați doar piloți romani, urmand ca in viitor sa se poata pregati și piloțil din statele aliate și partenere NATO, inclusiv Ucraina.

- In ședința din dupa-amiaza zilei de 6 iulie 2023, Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a analizat proiectul pentru instruirea piloților ucraineni in Romania, in urma caruia ofițerii ucraineni vor putea conduce avioane de lupta F-16. Proiectul privind instruirea piloților ucraineni in Romania fusese…