Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile maghiare au finalizat implementarea tuturor masurilor solicitate de Romania pentru fluidizarea tranzitarii teritoriului Ungariei de catre cetațenii romani și pentru scurtarea timpului de așteptare la frontiera romano - maghiara.Alaturat aveți harta cu toate traseele și punctele…

- Prim-vicepreședintele PNL precizeaza caar fi luat masuri radicale daca se afla la conducerea MAI . „Cu tot respectul pentru domnul Buda (n. r. Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera), daca eram eu cu rol executiv, domnul Buda era șef de post intr-o comuna de prin Botoșani. Aceasta este o masura pe care…

- "Cu tot respectul pentru domnul Buda (n. r. Ioan Buda, șeful Poliției de Frontiera), daca eram eu cu rol executiv, domnul Buda era șef de post intr-o comuna de prin Botoșani. Aceasta este o masura pe care aș fi luat-o in cazul romanilor de la frontiere", a spus Rareș Bogdan, la postul B1 TV, conform…

- Alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania vor fi deschise, incepand de miercuri, 20 mai. Anunțul a fost facut de Ministrul Afacerilor Interne din Romania, Marcel Vela, in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, potrivit agerpres.ro.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat marti, la Nadlac, ca in urma discutiilor avute la Budapesta cu omologul din Ungaria, s-a convenit sa se deschida alte cinci puncte de frontiera pentru intrarea in Romania. „De maine, in urma discutiilor, Politia de Frontiera din Romania si din Ungaria…

- Sute de persoane astepta sa intre in Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, care poate fi tranzitat dupa o asteptare de opt ore. Asta in condițiile in care, sambata seara, a fost deschis si PTF Nadlac II. In ultimele 24 de ore, prin Nadlac I au intrat in tara aproximativ 4.000…

- Autoritatile ungare vor permite cetatenilor romani tranzitarea teritoriului Ungariei dinspre Austria in intervalul 17 martie, ora 21,00 - 18 martie, ora 5,00 (ora Ungariei), acestia putand reveni in Romania pe traseele rutiere indicate de autoritatile de la Budapesta, urmand sa fie redirectionati catre…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, marti, o discutie telefonica cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, privind situatia romanilor blocati la frontiera dintre Austria si Ungaria dupa decizia Budapestei de a interzice tranzitul ca urmare a masurilor luate impotriva extinderii pandemiei…