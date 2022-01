In cazul in care observați ceva in neregula cu alunițele dumneavoastra, nu amanați vizita la dermatolog și nu recurgeți la tratamente luate la intamplare, avertizeaza specialiștii din echipa „Dr. Leventer Centre”, condusa de doctorul Mihaela Leventer. „Nu este bine sa apelam la leacuri babești si nici la medicamente neindicate de medicul dermatolog. Dintre cele mai frecvente greșeli cu care romanii ajung la cabinet, aș menționa legarea unei excrescențe cutanate cu un fir de ața sau de par, ca sa o rupa și sa dispara, aplicarea de rostopasca, de varza, de propolis sau de aloe, plante percepute…