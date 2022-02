Stiri pe aceeasi tema

- Firmele timișene vor avea posibilitatea de a participa la un forum de afaceri online in domeniul agriculturii, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu ambasada statului Israel la București. Acesta va avea loc la sfarșitul lunii martie și fi axat pe soluții moderne…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel in Romania invita firmele timișene, la sfarșitul lunii martie, sa participe la un Forum de Afaceri on-line in domeniul agriculturii, cu focus pe soluții inovative de agro-tehnologie provenite din Israel – managementul…

- Cu sprijinul biroului economic și comercial al ambasadei Republicii Elene la București și al „Helexpo” Salonic, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe, in calitate de vizitatori, la targurile internaționale pentru industria alimentara „Artozyma” și „Detrop…

- Doua targuri internaționalee care se pot lasa cu dezvoltarea afacerilor legate de industria alimentara sunt aduse in atenția firmelor banațene de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș.

- In calitate de lider al proiectului „FPC Vest – Formare profesionala in sprijinul creșterii eficienței angajaților pe piața muncii in Regiunea Vest”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș continua inscrierile la cursul gratuit de brutar-patiser-preparator produse fainoase, care are 720 ore…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a pus fața in fața firmele din domeniul medical din Romania și Israel,in cadrul unei intalniri online, o premiera in domeniu. Acțiunea fost pusa la punct de Camera de Comerț Timiș in parteneriat cu Ambasada Statului Israel la București și Misiunea Economica…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene la București – Biroul Economic și Comercial, invita firmele timișene sa participe in calitate de vizitatori la Targul Internațional pentru Echipamente, Utilaje Agricole și Furnituri „AGROTICA 2022”, organizat in…

- In programul vizitei pe care ambasadorul Israelului In Romania, David Saranga, a efectuat-o la Timișoara s-a aflat și o intalnire cu conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. S-au discutat posibilitațile de colaborare intre oamenii de afaceri din cele doua țari. In cursul zilei de…