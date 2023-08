Torționarul Tudor Stanica (milițian-șef, condamnat in 2003 la 10 ani de pușcarie pentru complicitate la uciderea disidentului Gheorghe Ursu) a reușit pentru a 21-a oara sa iși amane executarea pedepsei pe motive medicale. Decizia vine din partea instanței care a pronunțat pe fond achitarea securiștilor Marin Pirvulescu și Vasile Hodiș, confirmata recent de Inalta Curte. Judecatorii i-au acordat lui Tudor Stanica a 21-a amanare a executarii pedepsei de 10 ani de inchisoare pronunțata in 2003 și, printre randuri, i-au garantat și admiterea cererilor ulterioare. „Petentul-condamnat se afla in imposibilitatea…