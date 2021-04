Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru - supranumit „Torționarul de la Secția 16”, dupa ce, alaturi de „brigada” lui, a rapit un om, l-a torturat și a urinat pe el - a primit o lovitura din partea fostei neveste, la scurt timp dupa divorț.

- Liderii coaliției PNL, USR-PLUS și UDMR au semnat marți seara un act adițional la acordul de guvernare, dupa doua zile de negocieri provocate de nemulțumirea USR-PLUS provocata de revocarea din funcție a ministrului sanatații Vlad Voiculescu. Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat marți seara semnarea…

- „Spovedania” lui Viorel Șeicaru, agentul acuzat de rapire și tortura - in care acesta a susținut ca ar fi primit ordine sa ii protejeze pe traficanții de droguri și sa elibereze un interlop care deținea o arma cu muniție letala - nu i-a impresionat prea tare pe procurori și pe mai-marii din Poliția…

- Aflat in in arest la domiciliu, in dosarul in care este acuzat de rapirea și torturarea unor oameni - care, intre timp, au murit, din cauze necunoscute -, liderul de sindicat Viorel Șeicaru a dezvaluit, in exclusivitate pentru SPYNEWS, ca la una dintre intervențiile cu iz de abuz in serviciu a participat…

- Liderul de sindicat Viorel Șeicaru, etichetat drept „Polițistul torționar de la Secția 16”, a dezvaluit reporterilor SPYNEWS, in cadrul unui interviu exclusiv, oferit din arestul la domiciliu, ca el nu și-a facut decat meseria și ca se considera victima unor „grei” din Poliția Capitalei care au legaturi…

- Liderul grupului parlamentar AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat luni ca niciun document programatic al formatiunii pe care o reprezinta nu arata ca AUR este un partid neo-fascist si antisemit, asa cum este acuzat „de la cel mai inalt nivel”, mentionand ca este extrem de grav sa fie vehiculate…

- Incepe procesul fostului procuror DNA Mircea Negulescu (foto), zis “Zdreanta” sau “Portocoala”. Ne referim la unul dintre dosarele in care este vizat Negulescu. Este vorba mai exact despre cauza in care Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) l-a trimis in judecata…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru a demarat actiuni in instanta impotriva datornicilor. Chiar si asa, motrenii tot nu au de unde sa-si achite datoriile. UATAA Motru are de recuperat peste 17 milioane de lei de la asociatii...