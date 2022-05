Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi dovezi ale implicarii mercenarilor ruși din grupul Wagner in masacrele din Africa, in care au fost omorați sute de civili, ceea ce starnește noi temeri despre impactul intervențiilor tot mai dese ale Moscovei asupra stabilitații și a securitații țarilor de pe intreg continentul african,…

- Uniunea Europeana va interzice carbunele rusesc, nu insa și gazul și petrolul venite din Rusia. De asemenea, cimentul, lemnul și substanțele chimice sunt afectate de noile sancțiuni. Europenii nu planuiesc, insa, sa inchida robinetul de gaz sau cel al petrolului, deocamdata. Uniunea Europeana va interzice…

- Acest text, a carui semnatura prezidentiala marcheaza intrarea in vigoare, pedepseste „difuzarea publica de informatii false cu buna stiinta sub pretextul unor informatii fiabile” despre „activitati ale organelor de stat ruse in afara teritoriului rus”.Pedeapsa prevazuta creste la 15 ani de inchisoare…

- In Europa de azi exista solidaritate, lucru aratat și de ultimele evoluții din Ucraina, in ciuda unor frici și a unor calcule economice, declarat vineri ministrul Apararii, Vasile Dancu, la conferința ”Dinamica strategica a Romaniei in noul context geopolitic” organizata de

- Cum racești rapid o sticla de vin? Oricat de mult ai iubi vinul, exista o mare probabilitate sa vrei sa bei un vin rece, dar sa nu ai suficienta rabdare sa il racești. De asemenea, poate fi dificil sa gasești spațiu in frigider pentru depozitarea vinului, așa ca trebuie sa iți amintești mereu sa racești…

- Rusia este pregatita pentru dialog cu Occidentul pe tema garanțiilor de securitate și a problemelor de stabilitate strategica, a declarat joi, 3 februarie, viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov. „Suntem pregatiți pentru dialog pe aceste aspecte (garanții de securitate), precum și pe probleme…

- Rusia desfasoara exercitii militare cu submarine nucleare in Marea Barents, dar si cu lansatoare mobile de rachete in padurile din Siberia. Activitatea armatei ruse a fost inregistrata dupa ce Vladimir Putin a avansat perspectiva unei escaladari nucleare cu Occidentul in privinta Ucrainei, dand ordin…

