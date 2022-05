Stiri pe aceeasi tema

- Toronto va deveni, incepand din toamna, primul oras din Canada care va avea o selectie de restaurante inscrise in Ghidul Michelin, celebrul catalog gastronomic francez. ”Extinderea noastra la Toronto reprezinta cea de-a cincea destinatie a Ghidului Michelin in America de Nord dupa New York, Washington,…

- Celebrul designer Tommy Hilfiger anunța lansarea unei serii podcast in cinci parți, intitulata The Invisible Seam: Unsung Stories of Black Culture and Fashion ((„Cusatura invizibila: povești necunoscute ale culturii și modei comunitații de culoare”), care cauta sa aduca in centrul atenției contribuțiile…

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- The President of the Senate, Florin Citu, will conduct a working visit to the United States of America, in Washington DC, in the March 24 - 30 period, the agenda featuring meetings with representatives of the US legislative, of the business environment, as well as the Romanian community in the area.…

- Iulia Vantur, care locuiește de ani de zile in India, a plecat in turneu in America cu mai mulți artiști indieni. Primele lor concerte s-au dovedit a fi adevarate reușite, dupa cum s-a putut observa și in imaginile vedetei de pe rețelele de socializare. Salile de spectacole sunt pline. Pe 13 martie,…

- Doi intruși, din care cel puțin unul din ei era inarmat, au intrat in Baza Andrews a Forțelor Aeriene ale SUA, duminica seara, se pare ca dupa intoarcerea la baza a vicepreședintelui Americii, Kamala Harris, potrivit mai multor relatari. Baza Andrews, sau baza comuna Andrews, aflata langa Washington,…

- Iulia Vantur traiește de mai mulți ani in India, alaturi de iubitul ei, Salman Khan. Fosta prezentatoare TV a reușit sa faca o cariera muzicala, așa cum a visat, iar acum va pleca in cel mai iportant turneu din viața ei. Iulia Vantur va pleca intr-un turneu muzical, in SUA. Aceasta va canta alaturi…

- Razboiul din Ucraina mobilizeaza o lume intreaga. Sute de voluntari straini fac cozi in fața ambasadelor pentru a se inrola alaturi de forțele armate ucrainene. Președintele Zelenski a lansat un apel pentru toți cei care vor sa se alature cauzei, indiferent de pregatirea militara. Și procesul de inrolare…