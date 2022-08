Tornadă la Sulina! (VIDEO) O formațiune cu aspect de tornada a fost surprinsa de turiștii din Sulina. Zona se afla in acest moment sub avertizare de cod portocaliu de vijelii si averse puternice. Locuitorii au fost speriași de fenomenul insoțit de ploaie abundenta și au surprins imaginile. Vantul sufla cu putere la Sulina, iar cantitațile de apa au depașit 30 de l/mp, potrivit Antena 3. Intrebata cum putem explica acest fenomen si daca ar trebui sa ne mai așteptam la asemenea manifestari meteo, climatologul Roxana Bojariu a explicat: „Da, suntem acum pe cod portocaliu de vijelii exact in zona județului Tulcea, pe partea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

