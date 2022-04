Cel mai ieftin abonament de internet in banda larga din lume este in Siria, cu un cost mediu de 2,15 dolari pe luna, iar cel mai scump este in Burundi, unde locuitorii scot din buzunar 429,95 de dolari pe luna, daca vor sa aiba acces la internet broadband, potrivit unui studiu derulat de Cable.co.uk. Romania se afla pe locul opt in acest clasament, cu un pret mediu lunar de 9 dolari. Cel mai ieftin abonament lunar costa 5.85 dolari (26 lei), iar cel mai scump ajunge la 211.43 dolari (940 lei). Romania a urcat doua poziții fața de ediția anterioara a studiului, de la finele anului 2020, cand ocupa…