Topul spitalelor din Iași, după șpăgi, curățenie și grija față de pacient Fiecare al zecelea pacient care ajunge la un spital din judetul Iasi nu intelege din explicatiile medicului de ce sufera si ce tratament trebuie sa urmeze. Iar din fiecare o suta de pacienti din Spitalele de Copii si cel de Neurochirurgie din Iasi 22 pleaca bombanind: sunt nemultumiti de serviciile medicale. Aceleasi spitale sunt fruntase in topul insatisfactiei pacientilor, atunci cand acestia sunt rugati sa aprecieze activitatea si implicarea medicilor. In ce priveste curatenia, Spitalul de Copii inregistreaza un procent rusinos: 26,5- dintre pacienti (sau apartinatori), nemultumiti sau foarte… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de zece ani din Galați a ajuns in stare grava la spita, dupa ce tatal ei a lovit-o brutal, cu un ciocan, in cap. Copila are rani severe, iar medicii care au consultat-o au trimis-o de urgenta la spitalul din Iasi, in incercarea de a-i salva viata, informeaza Observatornews . Vecinii spun ca…

- Caz revoltator la Galati. O fetita de 10 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal ei i-a dat cu ciocanul in cap. Medicii au decis sa o transfere la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, barbatul lucreaza in combinatul siderurgic…

- Pentru medicii din urgenta de la Spitalul "Sfantul Spiridon", cu adevarat, Saptamana Mare este Saptamana Patimilor. Nu exista zi in care sa nu se prezinte la camera de garda persoane – victime ale unor accidente sau agresiuni, toate provocate pe fondul consumului de alcool. De aceea, medicii fac un…

- Un sofer de camion a fost surprins de o camera de bord cand sicana, in trafic, un alt conducator auto. Scena a fost filmata pe drumul judetean dintre Pascani si Tg. Frumos. In imagini se vede cum soferul camionului incearca pur si simplu sa il scoata de pe sosea pe un pe un alt conducator auto, care…

- Copilul de 2 ani din Botosani, care a cazut pe geam de la etajul al III-lea, a intrat in moarte cerebrala duminica seara. In aceasta dimineata, cu acordul parintilor, echipe de medici au prelevat rinichii, corneele, ficatul si inima, iar operatiile de transplant sunt deja in desfasurare. Rinichii vor…

- O femeie de 51 de ani din Cluj-Napoca a traversat țara pentru a fi operata la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Aceasta calatorie a presupus riscuri majore, femeia putea ramane in scaunul cu rotile, dar a decis sa riște.„Am mers spre bine pana a inceput pandemia. Și cum toata lumea a stat acasa,…

- Continua cresterea numarului de copii care se infecteaza cu COVID-19 in Iasi si care fac forme suficient de grave incat sa fie internati de urgenta la Spitalul de Copii „Sf. Maria". Conform ultimelor date furnizate de catre managerul unitatii medicale, Alina Belu, in cursul zilei de ieri, existau noua…

- O fetita de 13 ani din localitatea Tibana a fost adusa cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii „Sfanta Maria" cu arsuri in zona fetei si a uneia dintre maini. Conform medicilor, fata a incercat sa toarne benzina pe focul din soba pentru a-l atata, iar flacarile au rabufnit si i-au cauzat arsuri. „A…