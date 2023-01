Topul județelor sărace – Cel mai prost se câștigă în Teleorman! Harta salariilor Județul Teleorman e din nou pe podium in privința unui fapt negativ. Acesta se claseaza printre județele codașe in privința celor mai mici creșteri salariale de anul trecut, alaturi de Tulcea și Vrancea. In aceste județe, un angajat abia ajunge sa caștige 3.200 de lei net lunar. In județul nostru, anul trecut, salariile au crescut cu doar 12%. Asta in condițiile in care rata anuala a inflatiei a sarit de 15%. Peste 1,5 milioane de angajați traiesc cu 1.863 de lei pe luna, potrivit datelor oficiale. Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

