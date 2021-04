Topul județelor cu cele mai lungi liste de așteptare pentru programarea la vaccinarea anti-Covid-19 In prezent sunt peste 780.000 de romani pe listele de așteptare pentru programarea la vaccinul impotriva COVID-19. Cei mai mulți sunt pe listele de așteptare in București. Potrivit lui Valeriu Gheorghița, din cele peste 780.000 de persoane de pe listele de așteptare, 60% fac parte din populația generala, 32% sunt persoane cu varsta de peste 65 de ani, persoane cu boli cronice sau dizabilitați, iar 7,5% sunt angajați din categoriile considerate esențiale.Pana acum, peste 400.000 de persoane aflate pe listele de așteptare au primit notificare pentru a se programa la vaccinare, iar peste 290.000… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

