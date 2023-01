Topul companiilor aeriene românești cu cele mai vechi avioane Zburam cu avioanele, ne punem viața in mainile piloților, dar habar nu avem ce varste au avioanele care ne transporta. Va prezentam un top halucinant, al companiilor romanești cu cea mai batrana flota aeriana. La data de 31 decembrie 2022 in țara noastra erau certificate sa efectueze transport aerian de pasageri și marfa un numar de 19 companii aeriene, potrivit datelor de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) și de la Ministerul Transporturilor analizate de BoardingPass . LocCompanie aerianaNumar avioaneVarsta medie1.Aerospace Services (zboruri de pasageri private)1 avion0 ani2.AirConnect (zboruri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar cu 35 de persoane la bord, dintre care jumatate copii, s-a rasturnat in municipiul Pascani din judetul Iasi. 25 de persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar cu 35 de persoane s-a rasturnat, apelul la 112 indicand ca 10 persoane…

- Mii de pasageri care urmau sa plece aseara de la Berlin au ramas la sol, și alții care sperau sa ajunga in capitala Germaniei s-au trezit in alte orașe. Asta dupa ce activiștii de mediu au blocat activitatea aeroportului internațional.

- Aeroportul Heathrow a declarat ca nu va reintroduce un plafon pentru numarul de pasageri in preajma Craciunului. Cel mai mare aeroport din Marea Britanie a declarat ca se pregatește pentru cel mai mare sezon de calatorii de sarbatori din ultimii trei ani, noteaza CNN. De asemenea, oficialii aeroportului…

- Un avion de pasageri al companiei aeriene libaneze Middle East Airlines (MEA) a fost lovit de un glont ratacit in timp ce ateriza pe aeroportul din capitala Libanului, Beirut, a declarat joi agentiei Reuters directorul acestei companii aeriene, potrivit Agerpres.

- O aeronava a companiei aeriene Air Moldova care opera zborul de retur din Tbilisi spre Chișinau, a aterizat de urgența pe aeroportul din Istanbul. Asta dupa ce unuia dintre pasageri i s-a facut rau.

- Compania Dedeman, inființata de frații Adrian și Dragoș Paval, și-a cumparat un nou avion, care va fi operat de Țiriac Air. Firma de bricolaj din Bacau mai dețin un avion, achiziționat in 2017, scos recent la vanzare. Informația potrivit careia in flota Air Țiriac se afla o noua aeronava a fost publicata…

- Este alerta in Rusia. Un avion militar s-a prabușit peste un bloc de noua etaje in regiunea Krasnodar. Imediat dupa, martorii spun ca au auzit mai multe explozii, iar cladirea a fost cuprinsa de flacari. Mai multe echipe de intervenție acționeaza la aceasta ora la fața locului. Salvatorilor le este…

- Un nou accident rutier s-a petrecut joi, in jurul orei 13, pe Autostrada 1, in zona Ciorogarla. In eveniment au fost implicate trei vehicule, dintre care unul este un microbuz de transport persoane, in care se aflau 17 pasageri. Potrivit ISU Giurgiu, accidentul a fost inregistrat la km 13+500, pe sensul…