Dubai are planuri mari cu aeroportul internațional Al Maktoum. Acesta ar urma sa fie extins in așa fel incat acesta sa poata gestiona un trafic de 160 de milioane de pasageri anual. In urma acestei extinderi, Dubai ar urma sa aibe cel mai mare aeroport din lume și asta pentru ca, vor fi cu 63 de milioane mai mulți pasageri decat pe cel mai aglomerat aeroport al momentului, Hartsfield–Jackson din Atlanta. Pana la momentul actual, termenul de finalizarea al lucrarilor nu este unul sigur. Cel mai probabil, este posibil ca extinderea aeroportului sa fie gata in anul 2030. Nici detaliile legate de…