- Paris si Zurich sunt, alaturi de Hong Kong (care isi pastreaza pozitia), orasele in care costul vietii este cel mai ridicat, locuri cedate de Singapore si Osaka, care acum ocupa locurile patru si cinci, potrivit rezultatelor unui studiu publicat miercuri de saptamanalul The Economist, informeaza AFP.

- ”Peripețiile unui regizor spaniol in Romania și in lume", pe care astazi a lansat-o intr-un eveniment ce a mustit de vedete, descrie trairile regizorului care s-a indragostit de țara noastra. La lansare au fost prezenți mai toți actorii din ”Vlad”, dar și prieteni ai autorului din lumea cinematografiei…

- Jesus del Cerro, regizorul serialului VLAD, a schimbat camera de filmat cu tastatura laptopului. Acesta a trecut in ipostaza de scriitor și a lansat recent cartea Peripețiile unui regizor spaniol in Romania și in lume, in cadrul unui eveniment unde i-au fost alaturi și colegii sai din echipa serialului…

- Banca americana JPMorgan Chase este aproape de o intelegere prin care va plati o amenda de aproape 1 miliard de dolari pentru a pune capat unei investigatii pentru o potentiala manipulare a unor piete de capital, potrivit CNBC. Intelegerea dintre JPMorgan si mai multe agentii americane ar putea fi semnata…