Topul celor mai periculoase regiuni din Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MAE, Bogdan Aurescu este primul oficial al Uniunii Europene ce viziteaza Republica Moldova dupa alegerile anticipate din 11 iulie 2021.Programul de la Chișinau al ministrului roman de externe va include o intrevedere cu Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova iși exprima indignarea fața de verdictul Curții Constituționale, care a confirmat acordul ilegal al regimului Plahotniuc de a vinde teritoriul Stadionului Republican Ambasadei SUA. Intr-un comunicat remis presei, PSRM menționeaza ca "decizia cu…

- Curtea de Conturi din Republica Moldova (CCRM) anunța ca pagina web a instituției a fost joi ținta unui atac cibernetic și ca toate bazele de date publice de pe site au fost distruse. Instituția este condusa de un fost președinte al țarii. Intr-un comunicat de presa Curtea de Conturi a Republicii Moldova…

- Republica Moldova trebuie sa isi continue drumul european, a transmis Dragu intr-un mesaj postat pe Facebook. ”Zi cruciala pentru cetatenii Republicii Moldova. Astazi, fiecare vot pentru alegerile parlamentare decide cum va arata viitorul: un stat cuprins de coruptie sau o tara proeuropeana care lupta…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Dupa evenimentele din 1989, unirea Romaniei cu Republica Moldova a redevenit un deziderat pentru unii cetațeni ai celor doua state. La mai bine de 30 de ani de la execuția lui Nicolae Ceaușescu, proiectul Unirii tot la nivel de conversație a ramas. Guvernele de la Chișinau și cel…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a dezlantuit in cadrul unei emisiuni TV cand a fost intrebat despre protestul Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), organizat in fata casei sale din Chisinau. Igor Dodon s-a aratat extrem de suparat ca AUR a venit la el acasa, acolo…

- CHIȘINAU, 28 apr - Sputnik. Crește numarul de traversari a frontierei de stat, in special pe sensul de intrare in Republica Moldova, informeaza Poliția de Frontiera. Moldovenii revin acasa de sarbatorile pascale, iar un flux majorat se atesta inca din data de 23 aprilie. In context, polițiștii…