- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 8,6% in noiembrie prin prisma indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si a indicelui BET-TR, care include si dividendele. Este cel mai mare ritm de crestere consemnat la nivelul tuturor indicilor…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,476 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape 6 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Ministerul Finantelor (MF) a imprumutat, luni, 479,9 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 72 de luni, la un randament mediu de 8,31% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si preluate de Agerpres.…

- Industria IT este una dintre cele mai performante din Romania, cu o creștere anuala peste media economiei, și care a ajuns sa valoreze in prezent peste 9 miliarde euro, dublu fața de 2015. ANIS, Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii, anunța rezultatele celui mai recent studiu desfașurat…

- ​Meta (Facebook) va face pentru prima oara concedieri masive și va renunța la multe mii de angajați, scrie Wall Street Journal , care adauga ca anunțul ar putea veni miercuri. Meta are 87.000 de angajați și cotația acțiunilor a scazut cu 70% in acest an, conform News.ro. Facebook a tot angajat oameni,…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames. Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 editie a…

- Valoarea totala a tranzacțiilor de pe piața reglementata BVB și Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a atins nivelul de 14,09 miliarde lei in primul semestru al anului 2022, in creștere cu 53% comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, dar in scadere cu 35% fața de finalul anului trecut.…

