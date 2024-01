Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii straini sunt atrași ca un magnet de aceste obiective din Romania: suntem in topul țarilor UEInteresul turistilor pentru statiunile balneare din Romania a inregistrat o crestere semnificativa, anul trecut, fata de 2022, relateaza Rador Radio Romania.Intr-o interventie la Radio Romania Actualitati,…

- Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Sosoaca, George Simion si Nicolae Ciuca, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la comanda News.ro in noiembrie 2023, Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii in personalitați publice, urmat de Laura Codruța Kovesi și Emil Boc. Incredere personalitați publice Mircea Geoana conduce in clasamentul increderii cu 36.3%…

- Primarul Clujului Emil Boc se plaseaza in topul increderii romanilor, alaturi de adjunctul secrtarului general NATO, Mircea Geoana și procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi.

- Dyninno, Veo Worldwide Moldova, Amdaris, Kaufland Moldova, Victoriabank sunt cele mai apreciate companii de catre angajații din Republica Moldova, potrivit „Top Angajatori Undelucram.md 2023”. Clasamentul anual este creat pe baza evaluarilor utilizatorilor platformei, care in prezent are 140.000 de…

- Conținutul video a explodat dupa anii 1990. Daca inainte un serial era ceva greu de realizat, acum a ajuns ceva la ordinea zilei. Nevoia oamenilor de conținut nou a deschis o noua industrie. Trei critici TV de la The Hollywood Reporter (THR) si-au unit fortele și au realizat topul celor mai bune…

- Dupa un sondaj realizat pe teren, cu respondenți fața-n fața, și unul realizat prin telefon, ambele inca nedate publicitații, Informația Zilei propune un sondaj pe site cu o singura intrebare:

- Aproximativ 80% dintre unitațile de cazare din județul Covasna sunt deja rezervate pentru noaptea dintre ani, potrivit reprezentanților Asociației pentru Dezvoltarea Turismului in Județul Covasna, care au intocmit o lista a ofertelor și pachetelor pentru Revelion in pensiunile, hotelurile și casele…