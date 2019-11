Stiri pe aceeasi tema

- Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, a castigat Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Elina Svitolina, locul 8 WTA, campioana de anul trecut. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute si va incasa pentru performanta ei suma…

- Australianca Ashleigh Barty, locul I WTA, a castigat Turneul Campioanelor, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, cu scorul de 6-4, 6-3, pe Elina Svitolina, locul 8 WTA, campioana de anul trecut.Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute si va incasa pentru performanta…

- Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Nasaud, judetul Bistrita-Nasaud si a fost completat cu doua variante simple la Joker, pretul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Acesta este al doilea câstig ca valoare din istoria acestui joc. Cel mai mare premiu la Joker a fost câstigat…

- Cristian Borcea și-a caștigat dreptul de a fi eliberat, dupa cum a admis Judecatoria Sectorului 4, datorita activitații sale din penitenciar, faptele pentru care a fost condamnat neputand duce la concluzia ca scopul pedepsei nu a fost atins.

- FIFA a publicat lista celor mai buni 10 jucatori din joc. Lionel Messi este pe primul loc, cu 94 overall, depașindu-l pe Cristiano Ronaldo, care are cu un punct mai puțin. Astfel, situația se schimba fața de versiunea jocului din anul trecut. Atunci, Messi și Ronaldo erau la egalitate, ambii avand un…

- Muzicianul britanic Ed Sheeran s-a situat pe primul loc in topul turneelor cu cele mai mari incasari din istorie, realizat de Forbes, dupa ce, la inceputul lunii august, a stabilit un record mondial in acest sens, potrivit Mediafax.La inceputul lunii august, cantarețul britanic Ed Sheeran…

- Membrii Trupei ,,Paraziții” au caștigat, in prima instanța, procesul care le-a fost intentat de catre Sindicatul National Al Agentilor de Politie Cheloo, FreakaDaDisk, Ombladon și casa de productie ,,20cm Records” au caștigat, in prima instanța, procesul care le-a fost intentat de conducerea Sindicatului…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor dupa o dubla manșa de "foc" in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow. In retur, ardelenii au caștigat pe terenul echipei pregatite de Neil Lennon, scor 4-3, scor general 5-4.CFR Cluj a deschis tabela de marcaj pe stadionul "Celtic Park"…