- Pe 26 februarie, cand in Norvegia s-a inregistrat primul caz de infecție cu noul coronavirus, autoritațile au decis testarea in masa a populației, noteaza The Telegraph. Azi, statul nordic are 5.759 de bolnavi și numai 71 de decese. Prin comparație, in Romania s-au inregistrat 157 de decese, deși sunt…

- Exercitiul Cold Response 2020, la care urmau sa ia parte peste 15.000 de militari ai NATO in nordul Norvegiei, aproape de granita cu Rusia, a fost anulat din cauza epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, au anuntat miercuri autoritatile norvegiene citate de AFP, Reuters si dpa. "Dorim sa mentinem capacitatile…

- Romania va juca impotriva Austriei, Norvegiei și Irlandei de Nord in grupa 1 din Liga Națiunilor. Naționala lui Mirel Radoi este desconsiderata de rivale. Jurnaliștii din Norvegia și Austria au analizat echipa Romaniei și sunt de parere ca „tricolorii” pot fi invinși cu ușurința de echipa condusa de…

- Jucatoarele de la naționala de handbal trag tare la antrenamente pentru visul olimpic. Tricolorele se afla intr-un stagiu de pregatire la Valcea și pun la cale strategia pentru meciul contra Norvegiei.Naționala feminina de handbal profita de fiecare zi de pregatire pentru visul de a ajunge…

- Selectionata Spaniei a castigat grupa principala I a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2020, in urma egalului de miercuri cu Croatia, 22-22, si va juca in semifinale contra Sloveniei, in timp ce Croatia va infrunta Norvegia, relateaza Agerpres.Meciul de la Viena, capul de afis din…

- Echipele nationale de handbal masculin ale Spaniei, Croatiei, Norvegiei si Sloveniei sunt semifinalistele Campionatului European din 2020, in urma rezultatelor inregistrate in ultima etapa din grupele principale. Chiar daca partide din grupele principale s-au jucat si ieri, Spania, Croatia, respectiv…