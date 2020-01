Top tendințe în eCommerce, în 2020 Impactul tehnologiei este în creștere, dar companiile ramân destul de conservatoare în 2020, urmarind sa cumpere în principal instrumente și aplicații software pentru eCommerce deja testate. Vestea buna este ca bugetele alocate pentru zona de comerț digital sunt în creștere, arata un raport al 2Checkout.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua treimi (61%) dintre companiile globale active in domeniul de comert electronic au in plan sa majoreze bugetele alocate acestui tip de operatiuni, in 2020, mai mult de jumatate din sume urmand sa fie directionate catre publicitate platita si optimizare pentru motoare de cautare (Search…

- ​Industria de turism și calatorii este afectata radical de Internet și tehnologiile mobile. Iata câteva dintre schimbarile importante care se vor produce în industria de calatorii și turism în acest an.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Calmul inceputului de an a fost zguduit de un eveniment cu implicații deosebite pentru Orientul Mijlociu și nu numai - asasinarea generalului Qassem Soleimani, la Bagdad, in dimineața zilei de 3 ianuarie, cu o racheta americana trasa asupra convoiului in care se deplasa de la aeroport spre oraș. Atat…

- ​Compania chineza de tehnologie Huawei, al doilea producator de telefoane mobile din lume, se menține pe creștere în anul 2019, chiar daca veniturile obținute sunt sub așteptarile sale inițiale. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- eMAG va intra in 2020 puternic in zona de eFulfillment, in paralel intrand in parteneriate cu retaileri inernationali. Ca lider de piata, aceste lucruri vor afecta in mod direct intreaga piata, optiunile de eFulfillment devenind din ce in ce mai...

- EComm360, desfasurat la Constanta in 29 octombrie, este cu siguranta evenimentul anului in ecommerce si marketing online de la malul marii. Cel mai important eveniment de ecommerce, din zona Dobrogei, a adus impreuna specialisti si oameni de business, la o cafea buna, la discutii si conferinte despre…

- Salariu marit 2019. Vești importante pentru sute de mii de romani, aceștia vor primi bani in plus la salariu. Veniturile lor vor crește cu 25%. Vestea buna tocmai ce a fost facuta de autoritați printr-un anunț oficial. Vestea buna vine din Portugalia, acolo unde nimeni nu se aștepta la o asemenea creștere.…

- ​Agricultura este unul dintre domeniile de afaceri pe creștere în România, spune miercuri o firma de analiza de piața. Care sunt cele mai mari afaceri agricole din România?Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....