Cele mai tari posterioare de vedeta admirate pe plaja! O etapa fotografica pe care frumoasele celebritați o considera indispensabila in fiecare sezon estival, este proba instantaneelor cu propriul ”șezut” Admirate pe plaja, dar și prin intemediul paginilor de socializare, sexoasele țarii au intrat iar sub semnul competiției, de acesta data pentru a se dezbraca de secrete și a face parada in costume de baie, insa etaland in special posterioarele. Va prezentam ”candidatele” sezonului estival 2022 la cel mai aratos și apreciat funduleț, ale caror instantanee au fost rasplatite cu zeci de mii de ”Like”-uri…