Stiri pe aceeasi tema

- Transferurile personale de bani din stainatate inspre Romania au crescut pentru al dolilea an consecutiv și au atins anul trecut 4,43 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeana, potrivit datelor Eurostat. Romania este pe prima poziția in UE in funcție de intrarile din transferuri…

- Potrivit datelor recente, cartofii s-au scumpit cu peste 6 %. Și ouale și branza costa mai mult cu cateva procente. In tot acest timp, inspectorii ANAF dau amenzi uriașe comercianților care aplica un adaos comercial mai mare decat cel prevazut in lege.Și datele Eurostat arata cat de grava este situația…

- Romanii, pe primul loc in topul european pentru cheltuielile alocate pentru alimente Romanii, pe primul loc in topul european pentru cheltuielile alocate pentru alimente Gospodariile din Romania au fost in 2022 pe primul loc in Uniunea Europeana dupa ponderea ocupata de cheltuielile pentru alimente…

- Deși Romania se claseaza in topul țarilor europene cu cele mai rapide conexiuni de internet, cetațenii Romaniei au inca un nivel scazut al educației digitale. Romania se claseaza in topul țarilor europene cu cele mai bune și rapide conexiuni de internet, potrivit rapoartelor privind Indicele economiei…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat. Potrivit acestor date, exista diferente semnificative in randul statelor membre. Astfel…

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost de 37,5 ore, in medie, in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit Agerpres.