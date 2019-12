Top cele mai frumoase 13 filme de Craciun. DA, Singur Acasa e pe lista

Stiri pe aceeasi tema

- COLINDE DE CRACIUN: Conform Enciclopediei Craciunului, scrisa de Gerry Bowler, primele colinde le avem inca din secolul al IV-lea, la vremea respectiva fiind prezentate drept imnuri inchinate Nașterii Domnului. Ele aveau titluri ca: Jesus refulsit omnium, de Hilarius din Poitiers, Veni redemptor…

- Sarbatorile nu mai inseamna de mult doar un brad impodobit si cateva cadouri. Cei mai multi dintre noi incearca sa transforme Craciunul intr-o poveste, chiar si acasa, cu ajutorul decoratiunilor.

- Ziarul Unirea Parcul Sarbatorilor de Iarna se deschide in 8 decembrie: Brad de Craciun, perdea de lumini, figurine de poveste, patinoar și casuțe cu bunatați in Cetatea Alba Carolina Parcul Sarbatorilor de Iarna se deschide in 8 decembrie: Brad de Craciun, perdea de lumini, figurine de poveste, patinoar…

- MESAJE SFANTUL ANDREI 2019. La mulți ani și fie ca SF ANDREI sa te calauzeasca mereu! MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor cele dorite o pot face printr-un simplu SMS. Cei interesati au la dispozitie mesaje…

- Un român, D. P. (48 de ani) care și-a petrecut jumatate din viața în închisoare, a comis o noua crima în Marea Britanie. Acest lucru s-a întâmplat la doar trei saptamâni de la eliberare.

- Urmeaza cea mai frumoasa perioada din an, sarbatorile de iarna. Rețeta pentru o seara perfecta petrecuta in familie este un film bun vizionat intr-o atmosfera relaxanta, iar pentru asta noi iți spunem secretul. Daca te-ai saturat de “Singur Acasa”, l-ai vazut de prea multe ori și nu mai are farmec pentru…

- Nascuta pe 31 decembrie, cand toata lumea se gandește la Revelion, Corina Caragea a suferit mult, in copilarie, ca nu poate petrece de ziua ei cu prietenii. La maturitate, a decis ca, in loc sa se panga de faptul ca lumea are alte planuri și nu-i poate fi alaturi, sa-și creeze amintiri de neuitat și…

- „Cel mai bine pastrat secret din Europa de Est”. Asa descriu jurnalistii de la CNN Muntii Apuseni, intr-un articol despre cele mai frumoase 20 de locuri din Europa. Munții Apuseni se afla pe lista realizata de CNN Travel alaturi de locații precum insulele Lofoten din Norvegia sau Valea Loarei din Franța.…