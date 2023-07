Top 6 schimbări pe care le poți face în compania ta, pentru a crește retenția angajaților Din cauza schimbarilor și evenimentelor majore din ultimii ani, managerii moderni se afla in fața unor noi provocari: fluctuația de personal, schimbarea nevoilor și aspirațiilor angajaților odata cu pandemia, experimentarea sistemului de lucru remote și evoluția tehnologiilor. Toate acestea sunt provocari care au legatura cu retenția angajaților. Orice manager iși dorește sa pastreze in echipa lui oamenii buni, insa pentru acest lucru este nevoie de schimbari la nivel de leadership și nu numai. Este nevoie sa știi ca managementul excelent nu mai este suficient pentru retenția angajaților, de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

