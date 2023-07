TOP 5 plante de balcon rezistente la soare, oaza de relaxare din timpul verii Daca nu faci parte din categoria celor care trateaza balconul ca spațiu de depozitare, ci dimpotriva este oaza ta de relaxare dupa o zi de munca, ai nimerit perfect. Și, daca balconul tau beneficiaza de soare multe ore din zi, atunci ai nimerit de doua ori bine. Nu este roata norocului, dar te poți considera foarte norocos pentru ca te poți bucura de cele mai frumoase plante de balcon rezistente la soare. Alegerea celor mai potrivite plante de balcon iți permite sa iți transformi spațiul exterior intr-un sanctuar luxuriant. Suna bine, nu-i așa? Pentru ca exista doua tipuri de balcon - deschis… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acești mici daunatori pot face ravagii in gradinile noastre, in ciuda dimensiunilor lor. Cu apetitul lor insațiabil și tendința de a se hrani noaptea, melcii sunt capabili sa roada și, aparent, sa ”fure” viața din plante, devenind extrem de problematici. Haide sa vedem ce plante ii pot ține la distanța.…

- Vara este momentul perfect pentru a organiza un picnic in natura și pentru asta nu trebuie sa mergi foarte departe. Te poți bucura de un picnic perfect atat in București, cat și pe langa Capitala. Iata cateva locații potrivite pentru organizarea unui picnic in natura in București și imprejurimi din…

- Igiena orala adecvata este esențiala pentru menținerea unei danturi sanatoase. Printre instrumentele esențiale pentru o igiena orala corespunzatoare se numara și pasta de dinți. Cu toate acestea, pe piața exista o varietate mare de produse, ceea ce poate

- Sursa: freepik A avea animale de companie aduce bucurie in viața noastra, dar și unele provocari in ceea ce privește curațenia casei. In acest articol veți descoperi cum sa identificați nevoile de curațare specifice animalelor de companie și cum sa alegeți produsele potrivite pentru diferite tipuri…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” din Iași invita publicul și in aceasta vara la „Biblioteca de vacanța” – un program așteptat atat de copii și tineri, cat și de parinți. Ca și la edițiile precedente, activitațile au loc la sediul central din Bd. Ștefan cel Mare și la cele cinci filiale din cartierele…

- Atunci cand decoloram parul, acesta este supus unui proces chimic intens, care il poate slabi și deteriora in timp. Cu toate acestea, cu produsele potrivite și o rutina adecvata de ingrijire, poți pastra parul decolorat sanatos și stralucitor chiar și acasa. In acest articol, vom explora cum sa alegi…

- Nativii a trei zodii vor reuși sa-și duca la indeplinire toate dorințele pe care le au. Ei vor reuși sa aiba o perioada de vis, iar toate scopurile vor deveni realitate in urmatoarea perioada. Au parte de mult noroc, astrele fiind de partea lor. Așadar, caștigurile financiare fabuloase nu se vor lasa…

- Luna plina din Scorpion, din data de 5 mai aduce și prima eclipsa de Luna a acestui an. Ne pregatim pentru cateva zile intense, in care se vor incheia anumite etape din viața noastra și in care avem șansa sa vindecam ranile vechi.Luna plina din Scorpion este insoțita de prima din cele doua eclipse de…