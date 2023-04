TOP 5 lucruri de care ai nevoie pentru a-ţi amenaja un spaţiu de lucru acasă Acasa nu este numai un loc in care te bucuri de relaxare, somn, odihna sau voie buna cu prietenii si familia. Acasa poate fi si un loc in care lucrezi la proiectele personale, fie ca iti place sa creezi, ai un job remote sau studiezi. Nu trebuie neaparat sa ai o camera dedicata biroului sau spatiului de lucru, insa daca exista spatiu pentru acest lucru este minunat. Avantajul unei camere pe care sa o folosesti pe post de birou este ca te vei bucura de mai multa intimitate si liniste, in special daca nu locuiesti singur/a. Totusi, biroul se poate amplasa acasa atat in camera de zi, cat si in dormitor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ IMPORTANT in atenția consultanților și beneficiarilor de fonduri prin PNRR Independent SRL, editorul publicațiilor online Alba24.ro, Cluj24.ro, Botosani24.ro, Ardeal24.ro și Romania24.ro ofera consultanților și beneficiarilor de fonduri acordate prin PNRR posibilitatea publicarii anunțurilor de…

- Doi barbați din Alba și-au cerut SCUZE dupa ce au furat mai multe lucruri din curtea unei firme și au scapat de urmarirea penala Doi barbați din Alba și-au cerut SCUZE dupa ce au furat mai multe lucruri din curtea unei firme și au scapat de urmarirea penala Doi barbați din Alba au scapat de un proces…

- Lumina de la tine de acasa este foarte importanta. Ea ajuta la schimbarea starii tale de spirit și poate schimba cu totul infațișarea unui incaperi. Gandește-te puțin, care este primul lucru pe care il faci atunci cand ajungi seara acasa de la munca? Aprinzi lumina de pe hol. Mai gandește-te puțin cum…

- Gestionarea eficienta a veniturilor te poate ajuta sa iți indeplinești anumite obiective care necesita un buget generos. De aceea, este important sa economisești, indiferent de nivelul veniturilor tale lunare.Descopera 4 lucruri pentru care merita sa economisești și cum poți face asta!1.…

- Un bombardier strategic B-52H Stratofortress al Forțelor Aeriene americane a efectuat sambata manevre desupra Marii Baltice, isterizand presa rusa și pe bloggerii militari ruși, care au observat ca aparatul s-a aflat la o distanța de 200 km de Sankt Petersburg.

- Scaunele sunt un element esențial al design-ului oricarei bucatarii, oferind beneficii atat in ceea ce privește utilitatea, cat și estetica. Sunt ideale pentru a-ți asigura confortul in spațiul de gatit, permițandu-ți sa faci o pauza de la gatit și sa discuți cu cei care stau la masa. De asemenea, scaunele…

- Tacos este unul dintre cele mai populare feluri de mancare mexicane și exista de secole, inca din epoca pre-hispanica. In cele din urma, tacos a caștigat popularitate in Statele Unite, la sfarșitul secolului al XIX-lea, iar astazi exista multe tipuri diferite de tacos oferite in restaurantele, restaurantele,…

- In aceste timpuri in care viața noastra se petrece in viteza și multe dintre lucruri preferam sa le facem din mers sau sa ne eficientizam timpul, ambalajul joaca un rol crucial in protejarea alimentelor sau pastrarea prospețimii, intr-un spațiu igienic și sigur, care sa nu ne afecteze viața, dar și…