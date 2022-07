Stiri pe aceeasi tema

- La Editura „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Salaj și al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, a aparut volumul „Felmegyek a hegyre. Birtalan Jozsef Berettyo-felvideki nepdalai” semnat de profesorul Gaspar Attila. Cartea cuprinde 109 cantece populare culese, corectate și…

- Lucrarile de modernizare a doua drumuri județene din Cluj, in lungime de 84 de kilometri, vor fi mai scumpe cu aproximativ 16 milioane de euro, in comparație cu momentul primei estimari a costurilor.

- Cele mai scumpe 5 parfumuri din lume. Cat ajunge sa coste un Dior, un Chanel sau un Tom Ford. Pasionații de parfumuri știu foarte bine ca pentru o aroma a parte pot ajunge sa scoata din buzunar sume impresionante, insa la ce preț poate sa ajunga un simplu parfum? Cel mai scump parfum din lume la momentul…

- Astronautii se lanseaza in spatiu pentru a explora locuri in care nu a mai fost nimeni vreodata. Dar spatiul poate fi infricosator Inainte de lansarea in spatiu, astronautii trebuie sa invete sa faca diferenta intre problemele reale si alarmele false.Majoritatea copiilor se teme de anumite lucruri,…

- Majoritatea parintilor sunt niste comunicatori eficienti si adaptabili.Mai putin in momentele in care le vorbesc propriilor copii pe un ton indignat, furios, ranit sau multe prea insistent, observa dr. Wendy Mogel, psiholog specializat in parenting. Oferind o serie de tehnici de exprimare verbala si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) analizeaza mai multe cazuri grave de hepatita cu origine necunoscuta la copii. Cel putin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre o luna si 16 ani, au fost identificate in 11 tari, a anuntat Organizatia Mondiala…

- Deputatul Blocului Comunistilor si Socialistilor, Radu Mudreac, a ramas fara imunitate parlamentara. Majoritatea parlamentara a sustinut demersul procurorului general interimar, Dumitru Robu. Parlamentarul este suspectat ca, in calitate de administrator al unui SRL, ar fi investit bani dobanditi ilicit…

- Cipru a ridicat luni majoritatea restrictiilor de calatorie si o noua relaxare a masurilor pe plan intern privind COVID-19 va fi decisa mai tarziu in aceasta saptamana, au anuntat autoritatile cipriote, relateaza Xinhua.