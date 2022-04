Top 5 cele mai frumoase orașe din România unde merită să trăiești Oricat de multe nemulțumiri au cetațenii legate de țara lor de origine, Romania este, de fapt, o țara foarte frumoasa cu numeroase oportunitați de dezvoltare. Avem regiuni care indeplinesc cu brio standardele inalte de viața și in care merita sa locuiești. Credit Europe a realizat un top al celor mai bune orașe de locuit in Romania. Cluj-Napoca Nu este de mirare ca orașele din Transilvania sunt astazi printre cele mai cautate, atat de studenți, dar și de familii cu copii care vor sa le ofere acestora un viitor mai bun. Cluj-Napoca este unul dintre orașele care se dezvolta accelerat, adoptand soluții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a acordat Moldovei 55 de tone de ajutor umanitar destinat refugiatilor din Ucraina. Incarcatura a ajuns miercuri in tara noastra si a fost livrata de angajatii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta de la Bucuresti.

- Luchi Georgescu, una puținele ”doamne de fier” din lumea business-ului romanesc, are o poveste de viața demna de filmele hollywoodiene. Astazi are o polivalența de afaceri și o avere estimata la circa 70 milioane de euro. ”Habar nu am cați bani am și nici nu ma interesaza”, spune astazi femeia ce conduce…

- Juan Pablo Passaglia și-a adus aminte ca a venit in „țara lui Dracula", amuzandu-se acum pe seama cunoștințelor sale. A ajuns sa se bucure de locurile pe care le-a vazut și de bunatatea romanilor. Juan Pablo Passaglia a venit in Romania, la 12.000 de kilometri distanța de casa, dupa ce a jucat doar…

- Astazi, vremea se va raci accentuat in sud, sud-est si in centru, insa in cea mai mare parte a tarii valorile termice se vor situa usor peste mediile multianuale ale perioadei. Vor fi precipitatii slabe, mai ales ploi, pe arii relativ extinse in Oltenia, Muntenia si sudul Moldovei si local in Banat…

- Asociațiile ”Studenți pentru viața” și ”Romania pentru viața” au inceput marți, la București, atelierele de formare a voluntarilor implicați in organizarea evenimentelor din Luna pentru viața 2022. Aceasta va culmina cu Marșul pentru viața 2022, care promoveaza valoarea vieții umane incepand de la…

- Luni, 7 februarie, se implinesc 17 ani de la aparitia primului numar al Ziarului Lumina.Cotidianul, editat la Iasi era lansat, tot intr-o zi de luni – 7 februarie 2005, la Bucuresti, cu articolul de deschidere dedicat aniversarii zilei de naștere a Patriarhului Teoctist, la implinirea varstei…

- Un nou val de aer polar vine peste Romania. Gerul pune stapanire din nou pe țara noastra. Incepand cu mijlocul saptamanii urmatoare, o masa de aer foarte rece va cobori treptat din zona nord-estica a continentului și va cuprinde in special zonele intracarpatice. Astfel, in zona Maramureșului, in zona…