- Omenirea nu s-a mai aflat intr-o pozitie atat de buna pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, a afirmat, miercuri, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de AFP.

- Vicepremierul Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, a avut o discuție online cu directorul general al concernului Gazprom, Alexei Miller. Potrivit unui comunicat de presa publicat pe 30 august, in cadrul discuției a fost accentuata necesitate achitarii de catre Chișinau…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Vrancea a finalizat lucrarile de cadastru general in comuna Maicanești. Proprietarii celor aproape 20.000 de imobile au inceput sa primeasca noile carți funciare. Documentele au fost eliberate gratuit pentru cetațeni, finanțarea fiind asigurata din…

- Directorii executivi ai companiilor indiene din domeniul tehnologiei informației sunt platiți cu milioane de dolari, in condițiile in care rata de uzura a angajaților este in creștere. Directorul general al marelui IT Wipro, Thierry Delaporte, a caștigat 10,5 milioane de dolari in anul fiscal care s-a…

- Jurnaliștii de la Recorder spun ca o angajata a Penitenciarului Baia Mare susține ca ar fi fost agresata fizic de directorul instituției. Incidentul e confirmat de un certificat medico-legal care descrie detaliat semnele unui atac. Jurnaliștii vorbesc in materialul jurnalistic despre o serie de inregistrari…

- In mijlocul unor discuții aprinse declanșate de supra-impozitarea jocurilor de noroc cu 40%, la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția care reglementeaza și coordoneaza un domeniu atat de banos, s-a spart buboiul. Totul a inceput pe 29 martie 2021, cand fostul premier liberal Ludovic…

- Artistul are și afaceri conexe carierei sale muzicale, mai ales ca nu se vede machiindu-se și la 50 de ani, dupa propriile marturisiri. „Sunt doua cai de a trece prin viața: degeaba sau nu. Eu vreau sa pun banii sa munceasca pentru mine”, a marturisit el. Carla’s Dreams este un proiect muzical de succes…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a efectuat, in perioada 20 21 iunie, o vizita de lucru in Emiratele Arabe Unite. Cu aceasta ocazie, premierul Romaniei a avut o intrevedere, la Abu Dhabi, cu A.S. Seicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presedintele E.A.U. si cu A.S. Seicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum,…