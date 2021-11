TOP 4 reguli care te ajută să găsești pantofii ideali Pantofii sunt, fara indoiala, elementul central al oricarei ținute a noastre, fie ca suntem femeie sau barbat. Ei reprezinta, totodata, cartea noastra de vizita și tocmai din acest motiv alegerea pantofilor pe care ii purtam, atat zi de zi, cat și la ocazii speciale, trebuie sa fie realizata cu mare atenție, inspirație și simț estetic. In general, fiecare persoana are propriul sau stil vestimentar și propriile reguli pe care le impune in garderoba sa vestimentara și de incalțaminte. Doar ca lucrurile nu sunt atat de simple. Traim intr-o societate care inca pune mare preț pe eticheta, pe felul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a scapa de greutatea in exces, nu e nevoie sa urmezi o dieta riguroasa si sa faci exercitii extenuante. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Daca urmezi aceste 5 reguli simple, poti pierde pana la 3 kg…

- Sanatatea inimii depinde de foarte mulți factori. De la alimentație pâna la odihna și excesele din viața de zi cu zi. Bolile cardiovasculare sunt din ce în ce mai întâlnite la persoane tinere și nu de puține ori vedem tineri care sufera un preinfarct sau un infarct la o vârsta…

- Incalțamintea sportwear este aici pentru a ramane, nu mai este doar pentru sala. Exista multe modele de adidași barbați care au fost adaptați și chiar incluse in ținute haute couture. Pantofii sport pot face parte dintr-un look la moda la fel de mult pe cat pot fi folosiți pentru sport și fitness. Reguli…

- Pentru a simplifica procesul de ințelegere a costurilor unui credit a fost dezvoltat conceptul de Dobanda Anuala Efectiva (DAE), care este exprimat sub forma procentuala și care determina costul total al unui credit.Potrivit prevederilor legale, orice instituție financiara bancara sau nebancara…

- V-ați gandit vreodata cu ce ați mai putea sa va surprindeți prietenii, oamenii dragi din viața voastra? Nu degeaba se spune ca old is gold, unele idei prind bine in orice context. Cum sunt florile! Oferiți flori unei femei și veți vedea instant cum ochii ii sclipesc. Oferiți flori pentru a surprinde…

- Renumitul cardiolog american, Clyde Yancy, a declarat ca fiecare om are o sansa de 90 la suta sa devina un longeviv si sa sarbatoreasca ziua lui de nastere la nouazeci sau la o suta de ani. Pentru a face acest lucru, el trebuie doar sa urmeze sapte principii simple. Potrivit medicului, fiecare persoana…

- Nu mai este nici un secret despre acele corsete care te ajuta sa ai o talie perfecta. Sunt utilizate de catre femei și chiar de barbați inca din cele mai vechi timpuri, diferența o face insa materialul din care sunt concepute. Cu mulți ani inainte aceste corsete erau fabricate din materiale foarte rigide,…