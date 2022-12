Top 4 piese despre energie pura

Pentru ca fiecare saptamana are nevoie de cate un strop de energie, care, in cele din urma, sa schimbe paradigma, artiștii Kontor s-au pus pe treaba și au lansat patru piese care promit sa ne aduca ingredientele de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele. twoloud lanseaza „What I Wanna Say”, o piesa in care ritmurile electronice preiau controlul și ne transpun intr-o lume in care totul este despre energie și determinare. „Blinded By The Light”, de Michael Mind și Mannfred Mann’s Earth Band, capata o noua forma prin intermediul unui remix produs de Deeperlove. LUNAX și Marc Blou lanseaza…