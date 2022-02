Top 4 motive pentru care sa-ti cumperi un smartwatch Daca nu esti un fan infocat al tehnologiei sau pur si simplu nu esti genul care sa-si doreasca sa fie mereu conectat, cel mai probabil vei fi greu de convins sa-ti achizitionezi un smartwach de ultima generatie de la Apple. Chiar si asa, o abordare diferita ar putea face minuni, mai ales daca accentul este pus pe avantaje. Daca nu ne crezi pe cuvant, citeste randurile urmatoare. Poate arata precum un ceas clasic Pe masura ce tehnologia avanseaza si tipurile de design se diversifica, vei fi uimit sa descoperi ca din ce in ce mai multe smartwatch-uri se pot confunda cu ceasurile clasice.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina astazi, dis-de-dimineața. Așadar, a inceput razboiul! Președintele Rusiei a declarat, mai devreme, ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din estul Ucrainei. Iata ce se intampla chiar in aceste momente in Ucraina!

- ​Google va urma exemplul Apple și a anunțat miercuri ca lucreaza pentru a lua masuri de limitare a cantitaților de date ce vor putea fi partajate pe smartphone-urile cu sistemul de operare Android. Google a promis insa ca aceste schimbari nu vor veni brusc, iar tehnologia de tracking din prezent, folosita…

- Adela Popescu a recunoscut ca a facut tot ce este posibil ca sa stie, in orice moment, unde se afla sotul ei. Prezentatoarea de la Pro TV a instalat pe telefonul barbatului o aplicatie de localizare. Nu este mai putin adevarat ca si Radu Valcan a „desarcat” acelasi soft de GPS in telefonul partanerei.…

- Putem sta ore in șir fara sa mancam, sa bem apa sau chiar sa comunicam cu cineva, insa am devenit obsedați de telefonul mobil. Studii noi arata ca aplicațiile de pe telefon folosesc tipare psihilogice prin care ne devine imposibil sa stam departe de acest accesoriu. In multe dintre cazuri, date despre…

- Din cand in cand, cate o acțiune a Poliției Locale Targu Neamț demonstreaza ceea ce multa lume banuia sau știa deja, ca in comuna vecina, in Vanatori-Neamț exista o adevarata rețea de cerșetorie, care nu se limiteaza doar la cei din comunitatea țiganilor de aici. O acțiune obișnuita a Politiei Locale…

- Așadar, așa cum era de așteptat Procurorul suspendat Stoianoglo a fost eliberat din arest la domiciliu. Evident, ca acesta nu va fugi din țara cum unele voci spuneau anterior, aruncând în public tot felul de speculații, ca sa justifice acțiunile Consiliului Procurorilor, influențat…

- Inteligența artificiala devine din ce in ce mai mult un prieten apropiat pentru noi. In timp ce ne ajuta cu lucruri precum gatitul sau curațenia, au fost, de asemenea, sarcini de indeplinit din ce in ce mai importante și mai grele date noilor noștri insoțitori. Nu se poate nega: fara aceasta tehnologie,…

- ​Camera frontala de pe smartphone-uri, folosita în general la selfie-uri și pentru convorbiri video, ar putea ajunge sa fie mereu deschisa la unele modele ce vor fi lansate în 2022, chiar daca într-un mod cu consum redus de energie, scrie Washington Post. Qualcomm, la prezentarea noului…