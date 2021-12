Stiri pe aceeasi tema

- Filmul fantasy „Eternii/ Eternals”, productie Marvel regizata de Chloe Zhao, s-a clasat, pentru al doilea weekend consecutiv, pe primul loc in box office-ul romanesc, conform news.ro. Cel de-al 26-lea titlu din Universul Cinematografic Marvel ii are in distributie pe Richard Madden, Angelina…

- Lungmetrajul „Eternals”, productie Marvel regizata de Chloe Zhao, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, conform news.ro. Cel de-al 26-lea titlu din Universul cinematografic Marvel, care reprezinta o expansiune a acestuia prin cei zece supereroi nemuritori care…

- Festivalul „Les Films de Cannes” revine anul acesta la Timișoara. Publicul va putea vedea intre 12 - 14 noiembrie, in premiera, cele mai importante și premiate filme ale anului. Proiecțiile vor avea loc in Aula Magna a Universitații de Vest din Timișoara și in sala Capitol a Filarmonicii „Banatul”.…

- Valentin și Mihai și Calin Vișan, cei trei baieți ai lui Dorel Vișan au ridicat un hotel in Parcul Național Apuseni. Mai mult, organizeaza anual un renumit festival de jazz. Totul a plecat de la o donație facuta de renumitul actor ajuns la varsta de 84 de ani, onorariul primit pentru un film fiind dat…

- Angelina Jolie și-a dus fiicele la Roma, la premiera celui mai recent film al ei, Eternals. A fost o noua apariție de senzație pe covorul roșu. Actrița de 46 de ani, Zahara și Shiloh au format un trio uluitor! Vedeta filmului Eternals a purtat o spectaculoasa rochie Versace argintie, metalizata,...…

- Fiica Salmei Hayek a avut o apariție spectaculoasa pe covorul roșu la premiera filmului “Eternals”. Tanara are 14 ani și aceasta apariție in public i-a luat pe toți prin surprindere, deoarece ea nu prea „iese din barlog” – dupa cum spun apropiații familiei – la mondenitați. Salma Hayek a ferit-o mereu…

- Salma Hayek a fost și ea prezenta la premiera filmului Eternals, și așa cum și Angelina Jolie a facut, a venit insațita de unica ei fiica, transmite Noi.md cu referire la paranteze.md. Actrița de 55 de ani a pașit pe covorul roșu alaturi de fiica de 14 ani, Valentina. Pentru tinara este una dintre rarele…

- A 12-a ediție Les Films de Cannes a Bucarest iși propune, ca de fiecare data, sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante și premiate filme ale anului, adaptandu-se insa condițiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in condiții de siguranța și confort. Anul acesta, festivalul…